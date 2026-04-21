90 мільярдів, санкції і переговорні кластери: європейські міністри розповіли очікування на найближчий час

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу очікують найближчими днями низку ключових рішень щодо підтримки України – зокрема, розблокування кредиту на 90 мільярдів євро, ухвалення нового пакету санкцій проти Росії і відкриття кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Про це міністри заявили, прибуваючи на засідання в Люксембурзі 21 квітня.

«Ми очікуємо завтра позитивних рішень щодо кредиту на 90 мільярдів. Україні цей кредит дійсно потрібен, і це також сигнал, що Росії не вдасться протриматися довше, ніж Україні, зараз це дуже важливо», – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

На терміновості рішення наголосив також німецький міністр. «Розблокування кредиту на 90 мільярдів потрібно дуже швидко. Для України йдеться про все», – заявив Йоганн Вадефуль.

За словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, перший транш може надійти вже найближчим часом: «Дуже важливо діяти швидко і здійснити перший платіж уже наступного місяця».

У Єврокомісії також говорять про швидкий старт фінансування за умови відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». «Якщо найближчими днями нафта знову піде через «Дружбу», ми зможемо дуже швидко розпочати виплати за кредитом на 90 мільярдів євро», – зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Шведська міністерка Марія Мальмер Стенергард уточнила, що якщо сьогодні трубопровід буде протестований, то перший транш може надійти до України уже в середині травня.

Міністри також очікують прогресу в санкційній політиці. «20-й пакет санкцій має бути ухвалений якнайшвидше», – підкреслила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

А шведська міністерка закликала іти ще далі. «20-й пакет недостатньо всеосяжний, тому ми маємо вже починати роботу над 21-м. Ми повинні й надалі посилювати тиск», – заявила Марія Мальмер Стенергард.

Водночас у ЄС очікують прориву і в питанні євроінтеграції України. «Україна готова формально відкрити всі шість переговорних кластерів, і ми також готові», – заявила Марта Кос.

Подібну позицію висловив і голова МЗС Естонії. «Я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб відкрити перші переговорні кластери. Це історичний момент», – заявив Маргус Цахкна.

Також деякі міністри позитивно відгукувались про сам факт зміни влади в Угорщині.

«Я досить оптимістично налаштована, що після того, як угорську перешкоду, так би мовити, усунуто», – заявила Марія Мальмер Стенергард.

«Тепер у нас більше не буде, так би мовити, «троянського коня» у нашому замку, у нашій кімнаті – і це добре», – сказав литовський міністр Кястутіс Будріс.

Напередодні речник головування Кіпру в Раді ЄС повідомив, що Європейський Союз може зробити вирішальний крок для розблокування кредиту обсягом 90 млрд євро для України вже 22 квітня. Питання внесення змін до багаторічного бюджету ЄС (MFF) включено до порядку денного засідання послів країн-членів ЄС (Coreper II). Саме ця поправка є останнім необхідним елементом для запуску механізму фінансування України.

На парламентських виборах в Угорщині перемогла партія «Тиса». Її лідер Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.