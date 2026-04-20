Мадяр закликав Зеленського відновити роботу нафтопроводу «Дружба»

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити роботу пошкодженого нафтопроводу «Дружба», щойно він запрацює.

«Якщо з українського боку нафтопровід «Дружба» готовий до постачання нафти, то вони повинні відновити його роботу, як і обіцяли», – сказав він на пресконференції. – «Від Росії ми очікуємо, що вони почнуть постачати нафту (у трубопровід) відповідно до контрактів, бо без жодного з них це не спрацює»

Мадяр також заявив, що Будапешт не піддасться на шантаж щодо розблокування нафтопроводу, лідери ЄС, на його думку, також не погодяться на це.

Читайте також: Словаччина погодиться на розблокування кредиту Україні – міністр закордонних справ

Уряд Угорщини, що йде у відставку, на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, та Словаччина сперечаються з Україною щодо призупинення поставок російської нафти через територію України через нафтопровід «Дружба». Київ стверджує, що нафтопровід було закрито через російську атаку наприкінці січня.

Президент України Володимир Зеленський 10 квітня заявив, що Україна досягла «значного прогресу» у відновленні пошкодженого нафтопроводу «Дружба» і завершить ремонт протягом весни.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.