Мадяр: якщо Путін зателефонує, я пораджу йому закінчити війну

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, імовірний майбутній прем’єр-міністр країни Петер Мадяр, заявив 13 квітня, що готовий до прагматичного діалогу з РФ і подякував Росії та Китаю за визнання підсумків голосування, за результатами якого Віктор Орбан, що підтримував тісні відносини з Москвою, втрачає владу.

«Кремль і Пекін висловилися. Я вдячний їм за те, що вони з повагою поставилися до волевиявлення угорських виборців, і що вони відкриті до прагматичного співробітництва, як і Угорщина, тому що географія є географія», – сказав Мадяр.

Він зазначив, що Угорщина продовжить закуповувати нафту в Росії, але висловився за якомога більшу диверсифікацію постачання.

При цьому Мадяр зазначив, що не буде «другом» російського президента Володимира Путіна і не зателефонує йому першим, а в гіпотетичній розмові з російським лідером закликав би закінчити війну з Україною. За словами політика, Україна є жертвою агресії, і ніхто не повинен вимагати від неї відмови від своєї території.

Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що у Москві поважають вибір угорського народу. При цьому, за словами Пєскова, президент Володимир Путін не вітатиме Мадяра з перемогою, оскільки Угорщина є недружньою країною.

Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобуває конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання.