У Єврокомісії сподіваються після зміни влади в Угорщини перейти на нові правила голосування у ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після виборів в Угорщині заявила, що очікує подальших змін у механізмах ухвалення рішень у Європейському Союзі, зокрема – переходу до голосування кваліфікованою більшістю в питаннях щодо зовнішньої політики замість вимоги одностайності, яка діє зараз.

Після перемоги Петера Мадяра та завершення багаторічного правління Віктора Орбана вона наголосила, що нова політична ситуація відкриває можливість уникнути блокувань, які раніше гальмували рішення ЄС.

«Ми також повинні подивитися на уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, перехід до голосування кваліфікованою більшістю в зовнішній політиці є важливим способом уникнути системних блокувань, які ми бачили в минулому», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, ЄС має використати новий політичний момент після виборів в Угорщині, щоб просунути реформу процедур ухвалення рішень.

«Ми повинні використати цей імпульс, щоб рухатися вперед у цьому питанні», – додала вона.

Ідея переходу від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю посилено стала обговорюватися в ЄС з огляду на постійні блокування рішень щодо України з боку Віктора Орбана. Оскільки ЄС має розширюватися, зміна правил має дозволити зробити зовнішню політику більш ефективною та швидкою.