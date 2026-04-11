Орбан проти Мадяра. Подих затамували не тільки в Угорщині

Угорці голосуватимуть на парламентських виборах 12 квітня на тлі триваючої війни РФ проти України, взаємини з якою в Угорщини напружені. Натомість Будапешт поглиблює їх із Росією.

Опитування громадської думки свідчать, що після 16 років при владі угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан може її втратити, програвши лідеру опозиції Петеру Мадяру. Однак Орбан і раніше неодноразово спростовував попередні прогнози.

За результатами виборів уважно стежитимуть не лише в Києві та Москві. Складні відносини Угорщини з багатьма країнами Євросоюзу означають, що держави ЄС також дуже зацікавлені в результаті голосування, тоді як Вашингтон висловив потужну підтримку Орбану.

Чому це важливо

Як член ЄС Угорщина змогла заблокувати чи послабити чимало рішень Євросоюзу щодо санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Вона також перешкоджала наданню допомоги Україні з боку ЄС.

Нещодавно Віктор Орбан зупинив надання кредиту Києву в розмірі 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів) на 2026 і 2027 роки, який спочатку був погоджений лідерами ЄС торік у грудні 2025-го.

Минулого місяця угорська поліція вилучила два українських мікроавтобуси, що перевозили понад 80 мільйонів доларів готівкою та 9 кілограмів золотих злитків, а також затримала сімох громадян України, які прямували з Австрії до своєї країни – це розцінювалося як звичайне транспортування грошових інструментів.

Це сталося після того, як Орбан звинуватив Україну у припиненні постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба». Україна заявляє, що трубопровід був пошкоджений російськими ударами, і ремонт потребує часу.

Усі ці питання стали частиною виборчої кампанії, як і витоки телефонних розмов, у яких міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, ймовірно, інформував свого російського колегу Сергій Лавров про зустрічі високого рівня в ЄС.

Спочатку заперечивши це, міністр закордонних справ Угорщини згодом підтвердив, що він не лише спілкується з російськими колегами до і після зустрічей ЄС, а й підтримує контакти з представниками Ізраїлю, Сербії, Туреччини та Сполучених Штатів.

Сценарій 1: Перемога Орбана

Напередодні виборів президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Віктор Орбан «має мою повну й беззастережну підтримку». Обох лідерів пов’язують тісні стосунки, засновані на ідеологічній близькості та особистій взаємній симпатії.

Якщо Орбан переможе, можна очікувати, що ці близькі взаємини збережуться.

Посадовці ЄС повідомили Радіо Свобода, що очікують, що Орбан «дещо пом’якшиться» і зніме деякі зі своїх вето, якщо йому вдасться залишитися при владі.

Втім, як чиновники, так і політичні аналітики, з якими спілкувалося Радіо Свобода, загалом прогнозують продовження нинішнього курсу.

Він насправді не врахував залежність від України, і це дає українцям сильні козирі

«Єдина зміна зараз полягає в тому, що він насправді не врахував залежність від України [щодо російської нафти], і це дає українцям сильні козирі», – сказала Зузанна Вег, програмна менеджерка Німецького фонду Маршалла (Берлін).

«Транзит через нафтопровід «Дружба» наразі є критично важливим для енергопостачання Угорщини, і якщо не буде швидкого вирішення [блокади Іраном] Ормузької протоки, це може стати моментом, коли Україна також зможе чинити певний тиск на Угорщину», – додала вона.

Ботонд Феледі, керівник брюссельської компанії Red Snow Consulting, заявив, що перемога Орбана означатиме закріплення нинішніх тенденцій зовнішньої політики Угорщини.

Орбан може сказати щось на кшталт того, що він поступово розблокує українські кошти після повернення до влади

Він прогнозує «погіршення відносин із ЄС і, відповідно, можливу політичну підтримку з боку Трампа…, який бачитиме в Угорщині зразкового учня ідеології Make America Great Again («Зробімо Америку великою знову» – ред.) на континенті. А росіяни просто використовуватимуть це так, як робили раніше – без емоційної прив’язаності й доти, доки це вигідно».

Водночас він додав, що очікує певних зрушень у деяких питаннях після дня голосування, зокрема щодо вилученого українського золота.

«Орбан може сказати щось на кшталт того, що він поступово розблокує українські кошти після повернення до влади, – зазначив він. – Це буде предметом переговорів».

Угорський уряд не відповів на запит Радіо Свобода прокоментувати свої можливі майбутні кроки у зовнішній політиці.

Сценарій 2: Перемога Мадяра

Петер Мадяр у своїй передвиборчій кампанії зосередився насамперед на внутрішніх питаннях, зокрема боротьбі з корупцією.

В інтерв’ю Радіо Свобода торік у жовтні він зазначив, що його зовнішньополітичні інстинкти будуть обережними.

Зокрема, він підкреслив, що не варто очікувати швидкого припинення імпорту російського викопного палива, попри тиск ЄС на Угорщину – та сусідню Словаччину – з метою повністю розірвати енергетичні зв’язки з Москвою до 2027 року.

Наразі Угорщина імпортує близько 95% природного газу з Росії, а в першій половині 2025 року звідти надійшло також приблизно 92% її нафти.

«Він не хоче ризикувати на ранньому етапі, оголошуючи», – сказав Ботонд Феледі.

«Головна проблема – в тому, що ці контракти залишаються конфіденційними, і будь-який новий уряд або сам Петер Мадяр не може точно оцінити, що саме містять ці угоди з Росією», – додав він.

Поточна нестабільна ситуація на міжнародних енергетичних ринках, спричинена війною з Іраном, лише посилює цю невизначеність.

Його риторика щодо України під час кампанії була стриманою, дуже обережною

Мадяр робив загальні заяви про намір переорієнтувати зовнішню політику Угорщини від Москви у бік ЄС і НАТО.

Він уникав конкретики щодо України, окрім того, що не підтримує кроки щодо прискореного вступу України до ЄС. Водночас аналітики очікують зміни тону у разі його перемоги.

«Його риторика щодо України під час кампанії була стриманою, дуже обережною. Він не наважується відкрито протистояти Віктору Орбану в цьому питанні», – сказав Далібор Рохач, старший науковий співробітник American Enterprise Institute.

«Але післявиборча реальність, у якій Петеру Мадяру доведеться відновлювати відносини Угорщини з ЄС та союзниками і повернути її місце в Європі…, зробить неминучим те, що Угорщина стане більш конструктивним партнером, у тому числі для України», – додав він.

Зузанна Вег висловила схожу думку.

«Загалом підхід і ставлення були б іншими. Гадаю, була б спроба партнерства з політикою ЄС щодо України», – зазначила вона.

В інтерв’ю Радіо Свобода Мадяр також похвалив Дональда Трампа за його мирну ініціативу щодо Гази та тиск на Росію з метою досягнення «миру або принаймні припинення вогню» в Україні.

Коли Джей Ді Венс відвідав Будапешт 7 квітня, віцепрезидент також підтвердив підтримку Білого дому Орбану, але додав, що Сполучені Штати «працюватимуть із тим, хто переможе на цих виборах».