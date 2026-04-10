Зеленський: «Дружба» буде відремонтована протягом весни

Україна досягла «значного прогресу» у відновленні пошкодженого нафтопроводу «Дружба» і завершить ремонт протягом весни, заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами. Його слова цитує, зокрема, агентство Reuters.

Зупинка постачання російської нафти до Словаччини й Угорщини через нафтопровід «Дружба» загострила суперечку між Будапештом і Києвом.

Угорська влада заблокувала виділення раніше вже погодженого кредиту ЄС Україні й 20-й пакет санкцій, звинувачуючи Україну в навмисному перекритті нафтопроводу.

«Ми завершимо ремонт, тому що така домовленість. Я сказав їм, що ми закінчимо цієї весни. Там уже багато зроблено... Звісно, зруйновані резервуари не можна швидко відремонтувати», – заявив Зеленський.

Влада України раніше закликала Угорщину відмовитися від поставок нафти з Росії. Водночас у Києві заперечували, що навмисно затягують ремонт «Дружби», яка постраждала від російського удару наприкінці січня.

Угорський прем’єр Віктор Орбан стверджує, що Україна свідомо перекрила нафтопровід, домагаючись його поразки на виборах 12 квітня.

Раніше Reuters із посиланням на неназване джерело повідомило, що саме квітень є найімовірнішим терміном завершення робіт.