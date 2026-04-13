Орбана скинув лідер угорської опозиції. Поразки зазнав Путін?

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр здобув знакову перемогу на виборах над прем’єр-міністром Віктором Орбаном, усунувши від влади найближчого союзника президента США Дональда Трампа в Європі. Очільник партії «Тиса» пообіцяв відновити зв’язки країни з Європейським Союзом, водночас обмеживши їх із Москвою.

«Результати виборів ще не остаточні, але ситуація зрозуміла і очевидна», – заявив Орбан пізно ввечері 12 квітня, коли попередні результати засвідчили значну перевагу правоцентристської партії «Тиса» Мадяра над правою політсилою «Фідес» Орбана.

«Результат виборів є болючим для нас, але зрозумілим. Відповідальність і можливість керувати не були надані нам. Я привітав переможця».

Після підрахунку майже всіх бюлетенів партія «Тиса» лідирувала з 53,6 відсотка голосів, порівняно з 37,8 відсотка у «Фідес», згідно з даними угорської виборчої комісії.

Попередні підрахунки дають «Тисі» 138 місць у 199-місному парламенті – цього достатньо, якщо результати підтвердяться, щоб забезпечити їй дві третини більшості, необхідні для внесення змін до конституції.

«Мої співвітчизники-угорці – ми це зробили!» – заявив Петер Мадяр своїм прихильникам у Будапешті. Він додав, що його перша закордонна поїздка буде до Варшави, де йому висловив підтримку прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Знову разом! Славетна перемога, дорогі друзі!» – написав Туск у X, додавши угорською: «Росіяни, додому!». Цю ж саму фразу на вулицях і в метро Будапешта вигукували тисячі угорців, що тішилися перемозі Мадяра.

Переможець виборів заявив, що потім «поїде до Відня та Брюсселя, щоб домогтися розблокування фінансування з ЄС».

За результатами виборів уважно стежили в Брюсселі, Києві, Москві та Вашингтоні.

Дональд Трамп не відповів на запитання журналістів про Орбана, повертаючись після вихідних до Вашингтона 12 квітня.

Спротив авторитарним тенденціям

Досвідчений американський дипломат Деніел Фрід назвав вражаючий результат виборів в Угорщині «дуже важливою подією», зазначивши, що це сигналізує про ширший спротив авторитарним тенденціям у Європі та за її межами.

В інтерв’ю Радіо Свобода 12 квітня Фрід, який обіймав високі посади у сфері національної безпеки за семи адміністрацій США і нині є почесним науковим співробітником Atlantic Council (Атлантичної ради, аналітичного центру), заявив, що його здивували як швидкість, так і масштаб результату.

«Я трохи здивований, що ми знаємо результати так швидко», – сказав він, зауваживши, що багато спостерігачів очікували тривалого підрахунку голосів.

«Той факт, що Віктор Орбан визнав поразку, вказує, що це саме та переконлива перемога, на яку [опозиція] сподівалася і про яку молилися прихильники демократії в Угорщині, але якої ніхто не очікував, поки вона не сталася... Це показує, що авторитарну, реакційну хвилю в Європі можна стримати і повернути назад», – звертає увагу Фрід.

Експерт вважає, що цей результат може надихнути продемократичні сили в інших країнах Європи, особливо тих, хто занепокоєний зростанням впливу ультраправих або проросійських партій.

Складні відносини Угорщини з багатьма країнами Європейського Союзу означають, що всі 27 членів блоку пильно стежили за результатами голосування, так само як і у Вашингтоні та Москві. В обох столиць – тісні зв’язки з Орбаном, який перебував при владі протягом останніх 16 років.

«Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн фактично одразу після того, як Орбан визнав поразку.

Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський привітав Мадяра з «переконливою перемогою» та написав у Telegram: «Важливо, коли перемагає конструктивний підхід».

Міністерство закордонних справ зняло свої попередні рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

«Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», – написав голова відомства Андрій Сибіга 13 квітня на своїй фейсбук-сторінці.

Як член ЄС, уряд Орбана зміг заблокувати або послабити багато рішень блоку щодо санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Також він перешкоджав наданню частини допомоги ЄС Україні.Нещодавно він заблокував кредит у 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів) для Києва на 2026-2027 роки, який спочатку був погоджений лідерами ЄС у грудні 2025 року.

Минулого місяця угорська поліція вилучила два мікроавтобуси, що перевозили понад 80 мільйонів доларів готівкою та 9 кілограмів золотих злитків, а також сімох громадян України, які прямували з Австрії до своєї країни в межах того, що вважалося звичайним перевезенням грошових інструментів.

Це сталося після того, як Орбан звинуватив Україну в припиненні поставок російської нафти через нафтопровід «Дружба». Україна заявляє, що трубопровід був пошкоджений російськими ударами, і ремонт потребує часу.

Витоки телефонних розмов із Росією

Усе це вплинуло на виборчу кампанію, так само як і витоки телефонних розмов, у яких міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, ймовірно, інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про зустрічі на високому рівні в ЄС.

Спочатку заперечивши це, згодом угорський міністр закордонних справ підтвердив, що він спілкується не лише з російськими колегами до і після зустрічей ЄС, а й із колегами з Ізраїлю, Сербії, Туреччини та Сполучених Штатів.

Ден Фрід із Atlantic Council вважає, що скандали про можливі зв'язки між угорськими й російськими посадовцями в розпал кампанії могли змінити думку виборців.

«Угорці не плутаються щодо російського втручання... Вони знають, що Росія неодноразово уособлювала авторитаризм і зовнішній контроль над Угорщиною… і, схоже, вони не збиралися миритися з цим у XXI столітті», – сказав Фрід.

Відповідаючи на запитання про ширші геополітичні наслідки, Фрід висловився прямо: «Це поразка для Володимира Путіна». Аналітик підкреслив, що Москва ймовірно зробила значну політичну інвестицію в перемогу Орбана. Але результат виборів свідчить про рішуче електоральне відкидання «проросійської імперської, антиукраїнської» політики в межах ЄС, до того ж, наголошує Фрід, може бути вигідним Києву. Блокування ключових для України, зокрема великого фінансового пакету, може припинитися.

«Франція вітає перемогу демократичної участі, відданість угорського народу цінностям Європейського Союзу та Угорщину в Європі», – заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови, у якій він привітав Мадяра з перемогою.

«Разом рухаймося до більш суверенної Європи – заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та нашої демократії».

Основна увага Мадяра під час виборчої кампанії була зосереджена на внутрішніх питаннях, зокрема на боротьбі з корупцією.

В інтерв’ю Радіо Свобода в жовтні 2025 року він зазначив, що його підхід до зовнішньої політики буде обережним.

Зокрема, він заявив, що не буде швидкої відмови від імпорту російських викопних енергоносіїв, попри тиск Європейського Союзу на Угорщину – а також сусідню Словаччину – з метою узгодити свої дії з кроками інших держав-членів щодо повного розриву енергетичних зв’язків із Москвою до 2027 року.

Наразі Угорщина імпортує близько 95 відсотків свого природного газу з Росії. У першій половині 2025 року приблизно 92 відсотки її імпорту нафти також припадали на Росію.