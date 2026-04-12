Ексорбаніст, який рахує до десяти. Портрет майбутнього лідера Угорщини Петера Мадяра

За даними з підрахунку голосів на парламентських виборах в Угорщині, що відбулися 12 квітня, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра перемагає. Віктор Орбан вже привітав Мадяра з перемогою і визнав поразку під час промови перед прихильниками після закриття дільниць. Але що відомо про Мадяра, який може тепер стати наступним прем’єр-міністром Угорщини після 16 років безперервного перебування на цій посаді Віктора Орбана?

До чого готуватися Україні?

Чи треба зітхнути з полегшенням чи все не так просто? Подаємо портрет переможця угорських виборів і наступного лідера Угорщини. Коли Петер Маляр був ще хлопцем раннього шкільного віку, в своїй кімнаті в будинку в Будапешті він скотчем наклеїв на стіні портрет молодого угорського політика на ім’я Віктор Орбан. Молодий Орбан, який почав кар’єру з падіння комунізму в Угорщині в 1989 році, робив політичний старт під гаслом «Ruszkik haza!» («Росіяни, геть!»), вимагаючи виведення окупаційних радянських військ з Угорщини, куди вони зайшли і залишились під час жорстокого придушення демократичної угорської революції 1956 року. На час другої революції – 1989 року – Мадяру не було ще й десяти. «Був такий сплеск енергії довкола зміни режиму, що захоплювало мене як дитину», – згадував недавно Мадяр. Отже, Мадяр захоплювався молодим Орбаном, який таки домігся виводу радянських військ, які угорці називали «російськими», в червні 1991 року. За кілька місяців СРСР перестав бути сусідом Угорщини, бо виникла незалежна Україна. Угорщина, до речі, була першою країною у світі, яка відкрила посольство в столиці нової України…

Тепер Мадяр фактично політично звергнув свого колишнього кумира Орбана, в партії якого він був довгі роки, але вийшов з орбанівської партії «Фідес» кілька років тому, назвавши її корумпованою.

Вибори в Угорщині – це гарна нагода вирівняти наші відносини

Саме тоді Мадяр, прізвище якого означає, власне, «Угорець», потрапив в поле зору угорських виборців після відставки його дружини Джужіт Варги з посади міністра освіти на знак протесту проти скандалу щодо статевого насильства і прикриття фігурантів правлячої партією. Нашвидкуруч сформована партія «Тиса» (TISZA означає «повага і свобода» й обігрується з річкою Тиса – ред.) стрімко увійшла в угорську політику. Тоді, чотирма місяцями після формування, вона взяла 30 відсотків голосів виборців на червневих 2024 року виборах до Європейського парламенту, поступившись лише «Фідес». Цікавий момент: Мадяр нині пропонує обмежити право перебування на прем’єрській посаді двома термінами (один термін – це чотири роки). Навіть якщо та сама партія виграє понад два терміни, то прем’єром має бути все одно інша людина. Мадяр і Орбан: відмінності щодо війни Петер Мадяр – на відміну від Віктора Орбана – не вважає, що в Україні «чужа війна», що там, мовляв, важко розібратися, чия правда. Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го – невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит». Він тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу.

Також він був на майдані Незалежності, а також біля Стіни пам’яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору. «Росія є агресором, а Україна має право захищати свою територію», – сказав тоді в Києві Петер Мадяр.

Він також піддав критиці часті зустрічі Віктора Орбана з російським керманичем Володимиром Путіним (під керівництвом якого російська армія п’ятий рік веде велику війну проти України), назвавши їх «поїздками одного диктатора до іншого диктатора». Тоді Мадяр також заявив, що цим візитом він довів «українським братам та угорцям в Україні», що вони можуть розраховувати на Угорщину.

Через рік, влітку 2025 року, Мадяр заявив під час одного з літніх таборів для угорської молоді: «Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за «західним» столом. Ми не маємо дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі». Орбан побудував свою виборчу кампанію на жорсткій критиці ЄС, подаючи себе як «захисника угорського суверенітету» перед «диктатом Брюсселя». На відміну від Орбана, Мадяр знає Брюссель не з переказів інших і не з коротких візитів на саміти. Він працював угорським дипломатом, адаптуючи законодавство для Угорщини, коли його дружина працювала в Брюсселі, а також Мадяр є членом Європарламенту вже майже два роки.

Аналітики зараз вважають, що Мадяр може розблокувати для України виділення 90 мільярдів євро допомоги ЄС на 2026–2027 роки, вето на що наклав Орбан. «Я думаю, що (за Мадяра) нам не треба буде вигадувати жодних обхідних варіантів, коли мова йтиме про виділенням нам коштів», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода депутатка українського парламенту Марія Мезенцева-Федоренко, яка також є віцепрезиденткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Також Мадяр, вочевидь, швидко зніме вето Угорщини на 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який мав бути оголошений ще в лютому цього року – якраз у четверту річницю початку повномасштабної війни РФ проти України, але Орбан наклав тоді вето.

У питанні Росії Мадяр не має сентиментів свого попередника щодо Кремля. Він хоче відбудувати прозахідну орієнтацію Угорщини, але також збудувати «прагматичні відносини» з Москвою.

Мадяр часто звучить дивовижно подібно до людини, яку він хоче замінити

Щодо енергоносіїв, які стали однією з виборчих «фішок» Орбана (особливо нафтопровід «Дружба»), Мадяр за те, щоб покласти край угорській залежності від російських нафти і газу. Але Брюссель планує повну відмову ЄС від усіх російських енергоносіїв до кінця 2027 року, а Мадяр кілька разів говорив про 2035 рік. «Ми не хочемо позбутися (російських енергоносіїв) завтра, але до запланованої дати 2035 року», – казав Мадяр в інтерв’ю Радіо Свобода восени 2025 року.

Мадяр критикував допомогу, що її Москва намагалась надати Орбану та його партії під час виборчої кампанії. За майже місяць до виборів, на початку березня, Мадяр закликав Орбана відмовитись від послуг російського ГРУ, яке, як він зауважив, надіслало агентів під дипломатичним прикриттям до посольства Росії в Будапешті для допомоги кампанії Орбана. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що певні сили в ЄС виступали проти переобрання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та намагалися допомогти його опонентам. У Брюсселі заяв Москви не коментували. Україна та членство в ЄС Віктор Орбан категорично опонував членству України в ЄС. Мадяр тут відрізняється, але не аж так, щоб стверджувати, що уряд в Будапешті тепер очолить «романтик української євроінтеграції». «Що стосується суті, Мадяр часто звучить дивовижно подібно до людини, яку він хоче замінити. Він виступив проти швидкого членства України в ЄС, відкинув можливість надсилання зброї Києву і дав зрозуміти, що винесе питання приєднання (України) до ЄС на референдум – що може цілком зсунути процес з рейок», – пише Мартон Ґеллерт із Німецького фонду Маршала США. «Нове керівництво в Будапешті, відтак, може не означати відсутності тертя у відносинах з Києвом», – додає експерт.

Він нагадує, що Мадяр критикував президента України Володимира Зеленського, який під час виборчої кампанії в Угорщині, коли Орбан якраз заблокував великий пакет фінансової допомоги від ЄС для України, натякнув, що може дати адресу Орбана бійцям ЗСУ. «Мадяр навіть вимагав вибачень (від Зеленського) за погрозливі заяви на адресу Орбана. Епізод додав (напруги) до давнього тертя між двома країнами, яке почалося з прав етнічних угорців в Закарпатській області України», – зазначає Ґеллерт. Меншина Щодо угорських меншин: оглядачі звернули увагу, що Мадяр під час виборчої кампанії посилив риторику щодо потреби захисту угорських діаспор в сусідніх країнах, а на передвиборчих мітингах його партії майоріло дуже багато угорських прапорів. Не варто вважати, що він просто боровся за голоси електорату чи голоси закордонних угорців, чимало з яких мають угорські паспорти і беруть участь у виборах.

Адже, наприклад, під час візиту до України влітку 2024 року Мадяр після Києва поїхав на Закарпаття на зустріч із угорською меншиною. Він також відвідав і могили українських угорців, які полягли, захищаючи Україну в лавах ЗСУ. «З боку Орбана були явно маніпулятивні речі щодо законів по нацменшинах. Ці всі закони, які потрібні були, – ми їх ухвалили, і все одно це не задовольнило угорську сторону. Орбан продовжував тиснути на нас і говорив в ЄС, що ми не виконуємо свої зобов’язання», – жаліється на політику Віктора Орбана щодо України депутатка Марія Мезенцева-Федоренко.