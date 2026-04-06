Розвідка Сербії відкинула заяви про причетність України до інциденту з вибухівкою біля газогону

Директор Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованич заперечив припущення, що українська сторона може бути причетною до вибухівки, виявленої поблизу газопроводу в Сербії, який транспортує російський газ до Угорщини.

За його словами, це «неправда, що українці намагалися організувати цей саботаж».

«Виходячи з маркування на вибухівці, безпомилково зрозуміло, що виробник зі Сполучених Штатів, – сказав Йованич. – Чи хтось припустить, що Сполучені Штати виграють від цієї ситуації?»

Йованич сказав, що аналіз зібраних доказів вже триває, і нова інформація буде надана пізніше.

Він також повідомив, що агентство місяцями попереджало політичне керівництво Сербії про можливість нападу на газову інфраструктуру, і зустріло «скептицизм, несхвалення, незгоду».

Виступаючи після екстреного засідання Ради оборони Угорщини, скликаного через інцидент, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не звинуватив у ньому безпосередньо Україну, але заявив, що Київ «роками намагався відрізати Європу від російської енергії».

Речник Кремля Дмитро Пєсков 6 квітня, коментуючи ситуацію, заявив, що на даний час немає якихось доказів щодо того, хто може стояти за спробою атаки на трубопровід, але натякнув, що відповідальною може бути Україна.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України відкинули заяви про можливу причетність Києва до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – наголосив речник відомства Георгій Тихий.

Орбан вранці 6 квітня оглянув частину газопроводу «Турецький потік» на кордоні між Угорщиною і Сербією і, звертаючись до журналістів перед угорською частиною газопроводу, заявив, що «ситуація – надзвичайно серйозна», що газопостачання Угорщини наразі не перебуває під загрозою, але слід бути «дуже обережним».

«Вчора вони хотіли підірвати газопровід. Ми перевіряємо, чи все гаразд з угорського боку», – написав Орбан у фейсбуці.

«Якщо цю пуповину переріжуть, угорська економіка зупиниться», – додав угорський прем’єр. Він також підтвердив, що військовий захист угорської ділянки газопроводу «Турецький потік» посилено.

5 квітня президент Сербії Александар Вучич заявив, що під час розслідування, пов’язаного із загрозою газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію й Угорщину, знайшли вибухівку. За словами Вучича, він розмовляв із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який вирішив скликати позачергове засідання Ради оборони.

Вучич заявив, що неподалік від поселення Велебіт на півночі краю Воєводина – за кілька сотень метрів від газопроводу «Балканський потік» – у двох рюкзаках виявили два великі пакети вибухівки, «які могли поставити під загрозу велику кількість людей і завдати великої шкоди газопостачанню Сербії та Угорщини».

«Ми вважаємо, що знаємо, до якої групи належать особи, які мали зробити цей останній крок з активації вибухівки. Метою було надіслати політичний меседж. Ми суворо покараємо кожного, кого спіймаємо», – сказав Вучич. Хто саме може стояти за закладанням вибухівки, він не вказав.

Інформація про інцидент 5 квітня з’явилася в політично напружений час в Угорщині, де опитування показують, що Орбан може програти парламентські вибори, заплановані на 12 квітня, після 16 років перебування при владі.

Петер Мадяр, лідер угорської опозиційної партії «Тиса», висловив сумніви щодо інциденту в Сербії, заявивши, що його метою, схоже, є збільшення виборчих шансів Орбана.

Перебуваючи біля газопроводу 6 квітня, прем’єр-міністр Угорщини відкинув ці звинувачення. «Ця подія впливає не на вибори, а на енергетичну безпеку Угорщини. Давайте не змішувати кампанію з управлінням країною», – сказав Орбан у відповідь на запитання журналістів.

Нещодавно відносини України й Угорщини значно погіршилися після того, як офіційний Будапешт звинуватив українську владу в навмисному затягуванні з ремонтом нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні. Цим транспортним коридором Угорщина, а також Словаччина отримують нафту з Росії.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори, достеменних прогнозів поки що ніхто не робить, незважаючи на те, що соцопитування дають певну перевагу опозиції над партією Віктора Орбана. У міжнародній пресі з’явилися публікації про те, що Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана й успіх його партії «Фідеc».