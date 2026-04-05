Вучич заявив, що біля газопроводу, що з’єднує Сербію та Угорщину, було виявлено вибухівку

Александар Вучич заявив, що вибухівку виявили неподалік від поселення Велебіт на півночі краю Воєводина – за кілька сотень метрів від газопроводу «Балканський потік»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що під час розслідування, пов’язаного із загрозою газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину, було знайдено вибухівку.

Він розмовляв з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заявив, що сьогодні вдень скликав позачергове засідання Ради оборони.

Вучич заявив, що неподалік від поселення Велебіт на півночі краю Воєводина – за кілька сотень метрів від газопроводу «Балканський потік» – у двох рюкзаках було виявлено два великі пакети вибухівки із запалами, «які могли поставити під загрозу велику кількість людей та завдати великої шкоди газопостачанню Сербії та Угорщини».

«Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої», – сказав Вучич.

Він додав, що розвідувальні служби Сербії «добре виконали свою роботу».

«Ми вважаємо, що знаємо, до якої групи належать особи, які мали зробити цей останній крок з активації вибухівки. Метою було надіслати політичний меседж. Ми суворо покараємо кожного, кого спіймаємо», – сказав Вучич.

Радіотелекомпанія Сербії (RTS) раніше повідомило, що поліція та армія обшукують територію на півночі Сербії в муніципалітеті Каніжа – приблизно за п'ятнадцять кілометрів від кордону з Угорщиною.

Повідомлялося, що пошуки проводилися на землі, контроль та координація здійснювалися з повітря, а над районом літали гелікоптери. Були задіяні дрони, собаки-шукачі, тепловізійні прилади та інше обладнання, а також контрдиверсійні групи.

Компетентні органи ще не опублікували інформацію про дії сил безпеки на півночі Сербії.

19 березня військовослужбовці сербської армії розпочали посилену охорону компресорної станції в Жабарі, на сході Сербії, на газопроводі «Балканський потік», який транспортує російський газ з Туреччини до Угорщини.
Це сталося після того, як Вучич оголосив, що об'єкт охоронятиметься військовими з міркувань безпеки через ситуацію на Близькому Сході.


