У МЗС України відреагували на інцидент з вибухівкою, знайденою біля газопроводу «Турецький потік»

У МЗС відкинули причетність України до інциденту з вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – наголосив речник відомства Георгій Тихий.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що під час розслідування, пов’язаного із загрозою газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину, було знайдено вибухівку.



Він розмовляв з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заявив, що сьогодні вдень скликав позачергове засідання Ради оборони.



Вучич заявив, що неподалік від поселення Велебіт на півночі краю Воєводина – за кілька сотень метрів від газопроводу «Балканський потік» – у двох рюкзаках було виявлено два великі пакети вибухівки із запалами, «які могли поставити під загрозу велику кількість людей та завдати великої шкоди газопостачанню Сербії та Угорщини».



«Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої», – сказав Вучич.



Він додав, що розвідувальні служби Сербії «добре виконали свою роботу».



«Ми вважаємо, що знаємо, до якої групи належать особи, які мали зробити цей останній крок з активації вибухівки. Метою було надіслати політичний меседж. Ми суворо покараємо кожного, кого спіймаємо», – сказав Вучич.



Радіотелекомпанія Сербії (RTS) раніше повідомило, що поліція та армія обшукують територію на півночі Сербії в муніципалітеті Каніжа – приблизно за п'ятнадцять кілометрів від кордону з Угорщиною.



Повідомлялося, що пошуки проводилися на землі, контроль та координація здійснювалися з повітря, а над районом літали гелікоптери. Були задіяні дрони, собаки-шукачі, тепловізійні прилади та інше обладнання, а також контрдиверсійні групи.

Компетентні органи ще не опублікували інформацію про дії сил безпеки на півночі Сербії.

19 березня військовослужбовці сербської армії розпочали посилену охорону компресорної станції в Жабарі, на сході Сербії, на газопроводі «Балканський потік», який транспортує російський газ з Туреччини до Угорщини.

Це сталося після того, як Вучич оголосив, що об'єкт охоронятиметься військовими з міркувань безпеки через ситуацію на Близькому Сході.



