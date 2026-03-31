«Триває робота над подоланням перешкод» – Каллас про кредит для України на 90 млрд євро

Євросоюз працює над тим, щоб подолати перешкоди у схваленні 20-го пакету санкцій проти Росії та у наданні Україні кредиту на 90 млрд євро на наступному засіданні Європейської Ради, заявила висока представниця ЄС Кайя Каллас.

«Так, у нас є певні перешкоди на шляху до ухвалення 20-го пакету санкцій, а також щодо виплати кредиту. Триває робота над подоланням цих перешкод, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити тут хороших новин. Ось чому ми продовжуємо працювати, і, сподіваємося, отримаємо це рішення на наступному засіданні Європейської ради», – заявила Каллас журналістам під час візиту до України.

Наступне засідання Євроради заплановане на червень 2026 року.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цією перешкодою є Угорщина, яка, «зловживаючи своїм статусом країни ЄС та НАТО, блокує (пакет санкцій та кредит – ред.) і цим взяла в заручники весь ЄС і всю політику і розширення, і єдності».

Сибіга висловив сподівання, що «буде знайдено шляхи, аби подолати цю штучно створену перепону».

Раніше МЗС анонсувало візит низки міністрів закордонних справ країн Євросоюзу та очільниці європейської дипломатії Каї Каллас до Києва 31 березня.

У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу, заявивши, що спершу Україна має відновити транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба».

Однак, попри те, що багатомільярдний кредит залишається заблокованим, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше».

