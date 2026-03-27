Голова МЗС анонсував візит Каллас та дипломатів країн ЄС до Києва

Низка європейських дипломатів відвідає Україну, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 27 березня.

За його словами, країну відвідають голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас та голови МЗС членів блоку.

«31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі», – повідомив він.

Сибіга вказав на символічне значення дати – планується вшанувати роковини вбивств військовими РФ цивільних у Бучі та підтвердити намір притягнути винних до відповідальності.

«Ми також обговоримо підтримку України з боку ЄС, посилення тиску на Росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру та забезпечення довгострокової стабільності в Європі», – додав міністр.

Сибіга подякував Каллас та колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.

Голова дипломатії ЄС, своєю чергою, заявила, що з нетерпінням чекає на зустріч із Сибігою та міністрами закордонних справ країн блоку в Києві.

«Ми прибудемо рішучі й об’єднані в нашій підтримці України, надто в час, коли будемо відзначати четверті роковини жахливих звірств Росії в Бучі. І з чітким посланням, Росія має понести відповідальність за свої воєнні злочини. Відповідальність є ключовою для досягнення справедливого та тривалого миру», – додала Каллас.

Днями Європейська комісія запропонувала країнам Європейського Союзу долучитися до засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Сибіга привітав цей крок, назвавши особливо цінним напередодні роковин вбивств цивільних у Бучі.