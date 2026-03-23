Радіо Свобода публікує раніше не оприлюднені радіоперехоплення армії РФ під час битви за Київ

Радіо Свобода випустило фільм-розслідування, заснований на великому масиві раніше не опублікованих радіоперехоплень російських військ під час битви за Київ у березні 2022 року. Записи були отримані завдяки Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

У матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая проаналізовано десятки годин радіообміну російських підрозділів, які діяли на підступах до Києва й намагалися оточити й захопити столицю. Радіо Свобода вдалося підтвердити автентичність записів, систематизувати їх і виокремити ключові епізоди.



Опубліковані перехоплення фіксують поступову дезорганізацію російських військ в останні тижні битви за Київ: проблеми зі зв’язком та координацією, несправність техніки, нестача продуктового забезпечення, втрати, брак дисципліни, низький моральний стан та конфлікти. Все це відбулося, зокрема, внаслідок збройного опору українських Сил оборони.

На записах російські військові скаржаться, зокрема, на роботу власної артилерії, яка часто не влучала в цілі або навіть била по своїх позиціях. Загалом радіоефір свідчить про зневажливе ставлення російських командирів до своїх підлеглих.

Радіоперехоплення також містять інформацію про артилерійські обстріли Київщини, зокрема Макарова та сусідніх сіл. За даними розслідування Радіо Свобода, одним із підрозділів, який здійснював ці атаки, була 64-та окрема мотострілецька бригада з Хабаровського краю під командуванням Азатбека Омурбекова.

Записи також зафіксували, як спецназ Росгвардії проводив побудинкові та поквартирні так звані зачистки в Бучі та Ірпені.

Крім того, радіоперехоплення свідчать, що російська армія почала відступ з Київської області задовго до заяв російської переговорної групи в Стамбулі 29 березня 2022 року.

Опубліковані записи є ще одним свідченням того, що російські війська залишили Київщину не внаслідок так званого «жесту доброї волі», як про це говорили в Кремлі, а через поразку на полі бою.

Радіоперехоплення також свідчать, що російська армія продовжувала інтенсивно й невибірково обстрілювати міста і села Київщини, прикриваючи відхід своїх сил.

Водночас Росії вдалося організовано вивести свої підрозділи з-під української столиці та згодом посилити ними свої окупаційні угруповання на сході й півдні України.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.

Автор проєкту: Дмитро Джулай

Графіка: Євген Чак

Оператор: Павло Холодов

Продюсер: Влад Яцків