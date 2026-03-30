Зеленський пояснив, які є ризики через затримку кредиту від ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримка надання кредиту від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро насамперед створює ризик для підготовки України до зими. Про це він заявив на пресконференції з в.о. прем’єра Болгарії Андреєм Гюровим.

Попри те, що Україна так і не почала отримувати обіцяні 90 млрд євро від ЄС, як запевняє Зеленський, на сьогодні кошти на зарплати, фінансування армії та пенсії є.

«Найбільші ризики – підготовка до зими. Тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, який розрахований на те, щоб до кінця зими ми закінчили щонайменше фізичний захист, а також різні формати ППО. Загальний обсяг – 5,1 млрд доларів», – сказав він, додавши, що Київ розраховував, що більшою мірою ця сума буде покрита кредитом від ЄС.

Зеленський пояснив, що це відтермінування є ризиком щодо зими.

«Я розраховував, що ми в березні ухвалили всі плани...Ми повинні все будувати з 1 квітня, ми повинні виходити на роботи, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. Тому це відтермінування – це ризик щодо зими. І зараз поставлені максимальні завдання для пошуку фінансів», – зазначив президент.



Він зауважив, що вирішувати питання з першим траншем для України в розмірі 45 млрд євро мають лідери Європи.

«Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані… Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина», – додав Зеленський.

У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу, заявивши, що спершу Україна має відновити транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба».

Однак, попри те, що багатомільярдний кредит залишається заблокованим, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше».

