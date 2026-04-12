Вибори в Угорщині: Мадяр повідомив, що прем’єр Орбан визнав поразку

В Угорщині очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр повідомив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах.



«Щойно прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону», – написав Мадяр в своєму фейсбуці.

Орбан заявив, що результатав виборів є очевидним. Він також підтвердив, що привітав партію-переможця.

В Угорщині відбулося голосування на виборах до парламенту, який налічує 199 місць. Воно розпочалося о 6:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закінчилося до 19:00. Явка виборців досягла рекордно високого рівня і станом на 18:30 явка досягла 77,8%.

Згідно з даними Національного виборчого бюро Угорщини, за підсумками підрахунку понад 67% голосів «Тиса» отримує 137 місць у парламенті, правяча партія «Фідес» – 55.

За виборчою системою, більшість депутатів – 106 зі 199 – обираються в одномандатних округах простою більшістю. 93 депутатські мандати розподіляються між партіями, які подолали 5-відсотковий бар’єр.



