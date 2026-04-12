В Угорщині стартували парламентські вибори

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбуваються парламентські вибори. Голосування на виборах до парламенту, який налічує 199 місць, розпочалося о 6:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і триватиме до 19:00.

За даними соціологічних опитувань, проведених упродовж останніх двох тижнів, правляча партія «Фідес», яку очолює Орбан, відстає від нової правоцентристської опозиційної сили «Тиса». Її лідером є Петер Мадяр.

Згідно з опитуваннями, рейтинг «Тиси» становить близько 38-41%, що на 7–9 відсоткових пунктів більше, ніж у партії чинного прем’єра. Ці вибори розглядаються як одні з найконкурентніших в Угорщині за останні роки.

У ЗМІ минулого місяця з’явилися публікації, в яких стверджується, що представники Угорщини інформують Москву про те, що відбувається на засіданнях Ради ЄС, а також про те, що нібито в Москві розроблявся план, як допомогти Орбану на виборах, зокрема, через організацію фейкового замаху на нього. Про це писала The Washington Post. Соратники угорського прем’єра заперечують ці твердження.