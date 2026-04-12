В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня

В Угорщині в неділю закрилися виборчі дільниці на парламентських виборах, явка досягла рекордно високого рівня на вирішальному голосуванні.



Виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом, станом на 18:30 явка досягла 77,8%, що перевищує попередній рекорд у 70,5 відсотка на виборах 2002 року.

Опитування громадської думки свідчать, що після 16 років при владі угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан може її втратити, програвши лідеру опозиції Петеру Мадяру. Однак Орбан і раніше неодноразово спростовував попередні прогнози.

Голосування на парламентських виборах в Угорщині розпочалося о 6:00 за місцевим часом.



