Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня

Люди стоять у черзі, щоб проголосувати під час парламентських виборів, Будапешт, 12 квітня 2026 року

В Угорщині в неділю закрилися виборчі дільниці на парламентських виборах, явка досягла рекордно високого рівня на вирішальному голосуванні.

Виборчі дільниці закрилися о 19:00 за місцевим часом, станом на 18:30 явка досягла 77,8%, що перевищує попередній рекорд у 70,5 відсотка на виборах 2002 року.

Опитування громадської думки свідчать, що після 16 років при владі угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан може її втратити, програвши лідеру опозиції Петеру Мадяру. Однак Орбан і раніше неодноразово спростовував попередні прогнози.

Голосування на парламентських виборах в Угорщині розпочалося о 6:00 за місцевим часом.


***

Форум

XS
SM
MD
LG