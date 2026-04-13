Сибіга повідомив про скасування рекомендацій МЗС українцям утриматися від поїздок до Угорщини

Міністерство закордонних справ знімає свої попередні рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, заявив голова відомства Андрій Сибіга 13 квітня.

«У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Сибіга висловив сподівання, що результати виборів призведуть до нормалізації відносин між Києвом у Будапештом не тільки к консульському, а й у політичному вимірі.





Голова МЗС привітав результати виборів, назвавши їх свідченням прагнення угорців жити «в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви».

«Вибір угорців також ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди. Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику», – заявив він.

Водночас Сибіга закликав українців до «реалістичних очікувань». За його словами, попереду копітка та прагматична робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних інтересів:

«Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом».

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав Петера Мадяра та партію «Тиса» з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

У березні МЗС порадило українським громадянам утриматися від поїздок до Угорщини або через територію країни в зв’язку з «неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади».

Це сталося після того, як в Угорщині затримали сімох громадян України – співробітників «Ощадбанку» та їхній супровід, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.