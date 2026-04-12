«Угорщина обрала Європу» – глава Єврокомісії після оголошення попередніх результатів виборів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на оголошені попередні результати парламентських виборів в Угорщині.



«Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертає свій європейський шлях. Союз міцніє», – написала вона у соцмережі Х.

12 квітня в Угорщині відбулися парламенстькі вибори. Явка виборців досягла рекордно високого рівня і станом на 18:30 явка досягла 77,8%.

Згідно з даними Національного виборчого бюро Угорщини, за підсумками підрахунку понад 67% голосів «Тиса» отримує 137 місць у парламенті, правяча партія «Фідес» – 55. Прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах і заявив про перехід його політичної сили в опозицію.

За виборчою системою, більшість депутатів – 106 зі 199 – обираються в одномандатних округах простою більшістю. 93 депутатські мандати розподіляються між партіями, які подолали 5-відсотковий бар’єр.



