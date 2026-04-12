Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію «Тиса» з перемогою на виборах в Угорщині.



«Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід. Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що українська сторона готова до зустрічей і спільної конструктивної роботи на «благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі».

12 квітня в Угорщині відбулися парламенстькі вибори. Явка виборців досягла рекордно високого рівня і станом на 18:30 була 77,8%.

Згідно з даними Національного виборчого бюро Угорщини, за підсумками підрахунку понад 63% голосів «Тиса» отримує 138 місць у парламенті, правяча партія «Фідес» – 54, права політична партія «Наша Батьківщина» – 7.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах і заявив про перехід його політичної сили в опозицію.

За виборчою системою, більшість депутатів – 106 зі 199 – обираються в одномандатних округах простою більшістю. 93 депутатські мандати розподіляються між партіями, які подолали 5-відсотковий бар’єр.



