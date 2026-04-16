Словаччина погодиться на розблокування кредиту Україні – міністр закордонних справ

Словаччина готова зняти заперечення щодо надання Україні кредиту Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро, але збереже позицію в питанні ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ, повідомляє видання Dennik N із посиланням на слова міністра закордонних справ Юрая Бланара в європейському комітеті словацького парламенту.

Говорячи про кредит, Бланар вказав на позицію угорського уряду, який прийде на зміну владі чинного прем’єра Віктора Орбана, – Петер Мадяр погоджується розблокувати виділення грошей Україні.

Згоду на ухвалення чергової хвилі санкцій проти РФ словацький міністр пов’язав із отриманням чітких запевнень у відновленні роботи нафтопроводу «Дружба», яким Словаччина отримує через територію України російську нафту.

Президент України Володимир Зеленський розповів 14 квітня, перебуваючи в Берліні, що Україна до кінця квітня частково відремонтує нафтопровід «Дружба».

«До кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але питання про інше – чи спроможний він буде функціонувати? Так, до кінця квітня», – сказав Зеленський, наголосивши, що важливо, щоб цей крок збігся з іншими діями членів ЄС, передусім Угорщини, щодо розблокування допомоги Україні.

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.

Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.