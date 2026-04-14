Переможець Орбана. Що означають перші заяви Мадяра про Путіна і Україну?

Хто такий Петер Мадяр, який із розгромною перевагою виграв вибори у Віктор Орбана?

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах, імовірний майбутній прем’єр-міністр Угорщини, народився у родині юристів у 1981 році. І сам за фахом є юристом. Працював у Брюсселі, а після повернення був банкіром в держбанку, також очолював агенцію, яка надавала студентам кредити. Був одружений і має трьох синів, розлучився у 2023 році. Себе Мадяр характеризує як людину релігійних переконань, любить готувати і грати у футбол із друзями та синами. Коли Мадяра запитали, чи змінила його політика, він, пам’ятаючи закиди на його адресу у нестриманості, сказав: «Тепер я вже рахую до десяти».

Які перші заяви Мадяра?

Петер Мадяр зазначив, що не буде «другом» російського президента Володимира Путіна і не зателефонує йому першим, а в гіпотетичній розмові з російським лідером закликав би закінчити війну з Україною.

За словами політика, Україна є жертвою агресії, і ніхто не повинен вимагати від неї відмови від своєї території.

Також Петер Мадяр сказав, що має намір розблокувати надання Євросоюзом 90 млрд євро для України.

Водночас, Мадяр зазначив, що готовий до прагматичного діалогу з РФ, і що Угорщина продовжить закуповувати нафту в Росії, але висловився за якомога більшу диверсифікацію постачання.

Також він подякував Росії та Китаю за визнання підсумків голосування, за результатами якого Віктор Орбан, що підтримував тісні відносини з Москвою, втрачає владу.

«Кремль і Пекін висловилися. Я вдячний їм за те, що вони з повагою поставилися до волевиявлення угорських виборців, і що вони відкриті до прагматичного співробітництва, як і Угорщина, тому що географія є географія»

Чи справді буде легше без Орбана?

Що означають перші заяви переможця парламентських виборів Петера Мадяра щодо України?

Велике перезавантаження влади в Угорщині: до чого готуватися Україні?

Чи вдасться освіжити взаємини Угорщини з ЄС та Україною?

Хто виграв насправді і як маневруватиме нова влада? Що буде з Орбаном?

Чи збереже Росія свій вплив?

Як діятиме Зеленський? Які делікатні питання залишаються за кадром?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Федір Шандор, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині розповів у інтерв’ю Радіо Свобода чи бачить він перспективи на потепління відносин між Угорщиною та Україною після залишення посади прем’єр міністра Віктора Орбана та приходу Петера Мадяра до влади.

«Шанси завжди є», – вважає посол і додає: «Я говорю про відносини між Угорщиною і угорським народом, з українським народом і з Україною. А вони будуть. Всі забувають лише одне. Ми не просто дві країни, ми не просто два народи – ми сусідські країни»

Посол в етері програми Свобода Live він озвучив і проблемні питання, які в першу чергу необхідно вирішити Будапешту і Києву:

Відкриття переговорного кластеру щодо вступу Україна-ЄС

Щодо позиції Петера Мадяра щодо вступу України в Європейський Союз посол порекомендував: «Набратися терпіння і дотримуватися протокольно-дипломатичних відносин. І не більше». І зазначив, що у нього оптимістичні настрої щодо цього «були і рік тому назад».

Запуск роботи україно-угорської економічної комісії .

. Запуск експертної групи стосовно прав національних меншин і спільнот

«Ми чекаємо відкриття спільної роботи і спільних комісій, які не працюють, нагадаю, з 2020 року», – каже Федір Шандор, коментуючи можливе розмороження і економічної комісії, і експертної групи.

Продовження логістичних обмінів: відкриття митно-прикордонних переходів між Україною і Угорщиною; запуск логістичних центрів Чоп-Фенішлітке.

Відповідаючи на запитання можливе про розблокування Угорщиною кредиту у розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу Федір Шандор відповів, що не знає, коли це має відбутися:

«Дипломатія – це точна наука, вона не гадає на кавовій гущі. Ми не знаємо чимало протоколів, чимало бюрократичних особливостей, але можу сказати точно – в цьому році».