Європа прагне перезавантаження відносин з Угорщиною після приголомшливої ​​перемоги Мадяра

Лише кількома годин по тому, як результати виборів показали, що лідер опозиції Петер Мадяр здобув переконливу перемогу, поклавши край правлінню Віктора Орбана та його правої партії «Фідес», чоловік, який має стати наступним прем'єр-міністром Угорщини, заявив, що «немає часу гаяти» на формування нового уряду.

Для Брюсселя його слова прозвучали надзвичайно швидко.

Після 16 років суперечок уряду Віктора Орбана з ЄС з різних питань, часто пов'язаних з Україною та санкціями проти Росії, у Брюсселі зараз сподіваються, що Будапешт буде більш схильним до співпраці.

«Наша країна не має часу гаяти. Угорщина має проблеми в усіх відношеннях. Її розграбували, обікрали, зрадили, втягнули у борги та зруйнували», – сказав Петер Мадяр на прес-конференції 13 квітня, наступного дня після того, як його правоцентристська партія «Тиса» здобула більшість у дві третини місць у 199-місному парламенті за рекордної явки виборців.

За законом, президент Угорщини повинен скликати новий парламент протягом 30 днів після виборів. Потім законодавці обирають нового прем'єр-міністра, який потім призначає кабінет міністрів.

Багато хто сподівається, що перешкоди, встановлені Орбаном, будуть усунені, хоча також є побоювання, що Мадяр, колись переконаний лояліст переможеного прем'єр-міністра, який розійшовся з Орбаном через проблеми з корупцією, не буде постійно підтримувати цю ідею.

Головне, на чому Мадяр намагатиметься зосередитися в Брюсселі, зрештою, не зовнішня політика. Йдеться про розблокування близько 18 мільярдів євро (21 мільярд доларів США), які ЄС заморозив в останні роки через те, що сприймається як відступ від демократії в країні за часів Орбана.

Реформа угорської судової системи буде тут у центрі уваги, оскільки Мадяр намагається скопіювати Польщу. Прагнучи розблокувати фінансування ЄС з моменту повернення до влади наприкінці 2023 року, а центристський уряд Варшави працює над тим, щоб скасувати суперечливі зміни в судах та державному управлінні, запроваджені його популістськими попередниками.

«Ми почнемо співпрацювати з урядом якомога швидше», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – «щоб досягти швидкого та назрілого прогресу на благо угорського народу».

«Попереду ще багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях».

Зручний цап-відбувайло?

Однак у брюссельських коридорах панує побоювання, що вето уряду Орбана часто було зручним цапом-відбувайлом за відсутність дій.

Прем'єр-міністр Словаччини та близький союзник Орбана Роберт Фіцо вже відкрито заявив, що може продовжувати накладати вето на багато ініціатив, але чиновники ЄС, спілкуючись із Радіо Свобода на умовах анонімності, визнають, що іноді за Будапештом тихо ховалися інші держави-члени.

Першим випробуванням цілком може стати позика Україні в розмірі 90 мільярдів євро, яку лідери ЄС, включаючи Орбана, погодили у грудні 2025 року.

Ці кошти, які мають покрити значну частину потреб Києва на цей та наступний рік, згодом були відхилені Угорщиною, оскільки Будапешт звинуватив Україну в недостатніх зусиллях щодо ремонту радянського нафтопроводу «Дружба», що транспортує нафту до Центральної Європи, який, за словами Києва, був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника.

ЄС пообіцяв, що гроші все ж таки надійдуть у квітні, після того як пообіцяв фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу та відправлення команди до України. Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що його буде відремонтовано «навесні».

Але доки російська нафта не повернеться до Угорщини, ні Мадяр, ні Орбан, який все ще буде при владі ще кілька тижнів, не схвалять цей пакет допомоги Києву.

Хоча представники ЄС, як повідомляє Радіо Свобода, вважають, що Мадяр схвалить позику, вони також вказують на той факт, що члени його партії «Тиса» в Європарламенті проголосували проти цієї пропозиції під час голосування в залі на початку цього року.

Як зазначає Клотільда Варін, наукова асистентка Інституту Жака Делора в Парижі: «Угорщина більше не використовуватиме систематичне вето, але всі її позиції не зміняться принципово».

До того ж, під час виборчої кампанії Мадяр говорив про поступову відмову від російської енергії у 2035 році, а не наступного року, як передбачав Брюссель.

Однак цей крок здійснюється кваліфікованою більшістю, а це означає, що він не має права вето. Навіть попри це, враховуючи енергетичну кризу, що виникла через блокування Ормузької протоки, яка загрожує економіці Європи, Мадяр може бути далеко не єдиним, хто хоче утриматися від швидкого скорочення залежності від дешевшого імпорту російських енергоносіїв.

Питання високих цін на енергоносії також послабить 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Спочатку планувалося, що схвалення буде напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, але Угорщина продовжувала накладати на нього вето.

Але вона не самотня.

Центральним елементом пропозиції була заборона морських послуг, пов'язаних з російськими нафтопродуктами, яка заборонила б компаніям з ЄС надавати послуги будь-якому судну, що перевозить ці продукти з російських портів.

На тлі зростання цін на енергоносії в блоці, кілька південних держав-членів мають проблеми з цим. Тож, хоча це цілком може бути схвалено з новим угорським урядом, далеко не факт, що це матиме якісь серйозні наслідки.

Майбутні санкції проти Росії?

Ще цікавіше, що потенційні майбутні пакети санкцій проти Росії є тією сферою, де угорський уряд буде справді випробуваний.

Чи хочуть вони, наприклад, скасувати деякі вето часів Орбана, такі як внесення до чорного списку російського патріарха Кирила або осіб, які очолюють різні російські спортивні організації та федерації, що досі було заблоковано Угорщиною?

Також очікуються нові спроби запровадити санкції проти насильницьких ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, на які Будапешт наклав вето з 2024 року, та спроба з 2025 року запровадити заморожування активів та заборону на видачу віз провідним діячам правлячої партії «Грузинська мрія» в Грузії, що також було відкинуто угорцями.

Однак є й інші, хто може заблокувати останні зусилля, зокрема Чехія, Італія та Словаччина.

Українське питання

Крім того, є складні стосунки Угорщини з Україною.

Хоча Мадяр чітко заявив, що дистанціюватиметься від тісних стосунків, які уряд Орбана мав з Москвою, він поки що навряд чи був занадто близький до Києва.

Коли Орбан і Зеленський, який вітав перемогу Мадяра, словесно перепалилися під час виборчої кампанії, він став на бік свого співвітчизника, заявивши, що «жоден іноземний лідер не може загрожувати жодному угорцю».

Значна частина угорського населення досі глибоко скептично ставиться до України, а опитування показують, що більшість респондентів виступають проти як членства України в ЄС, так і збільшення фінансової допомоги країні.

Мадяр добре знає про ці настрої.

На своїй першій прес-конференції після виборів Мадяр заявив, що Україна зрозуміло «є жертвою цієї війни», і що він зустрінеться із Зеленським, і вони «налагодять стосунки».

Але він швидко додав, що Угорщина прагне встановити «союзницькі, а якщо можливо, дружні стосунки з усіма сусідніми країнами, зокрема через угорські меншини, що проживають за кордоном».

«Це стосується України, Сербії та всіх інших країн», – сказав він.

Летальна зброя

Тому буде цікаво подивитися, як він підійде до деяких військових пропозицій, що застрягли в Брюсселі, значною мірою через «Фідес», таких як майже трирічне блокування летальної допомоги на суму 6,6 мільярда євро (7,7 мільярда доларів) з Європейського фонду миру (EPF), запланованого для Києва, можливість обміну супутниковими знімками з Україною з Супутникового центру ЄС (SatCen) та перегляд мандатів двох місій ЄС в Україні, EUAM та EUMAM, щоб включити їх до майбутніх європейських гарантій безпеки для Києва.

Однак очікується, що Мадяр дозволить Україні (і Молдові) принаймні розпочати переговори про вступ вже цього року, на що уряд Орбана накладав вето протягом останніх кількох років.

Але очікуйте, що він використовуватиме термін «на підставі заслуг», коли говоритиме про майбутнє розширення ЄС – брюссельський жаргон, який використовується більшістю столиць ЄС і означає: «Ви вступите, коли ми так вирішимо, а ми ще не вирішили».



