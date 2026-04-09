«Ми всі українці»: Зеленський подякував угорський громаді на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня зустрівся з представниками угорської громади на Закарпатті, зокрема із військовими.

«Дякуємо передусім нашим Збройним силам і угорській громаді дякуємо за те, що ми всі українці, незважаючи на політичні інсинуації. Ми всі разом об'єднані, і ця єдність була важлива, щоб ми разом пройшли цю зиму», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив нагороди військовим, а також орден «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно) дружині колишнього першого заступника голови та депутата Закарпатської обласної ради Йосипа Борто, що пішов із життя в листопаді 2023 року. Він був заступником голови Товариства угорської культури Закарпаття.

За даними Офісу президента, під час зустрічі також обговорювали потреби національних спільнот у навчанні рідною мовою, участь місцевого самоврядування в наповненні державного бюджету та створення умов для повернення додому українців, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію.

До початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті жили близько 150 тисяч угорців, а тепер, за оцінками представників громади, приблизно вдвічі менше.

Угорський уряд вважає, що Україна обмежила права угорців на Закарпатті, ця тема неодноразово з 2017 року була предметом урядових консультацій. У Києві кажуть, що права національних меншин захищені, але в рамках державної політики – щоб представники меншин добре володіли і українською мовою.

12 квітня в Угорщині мають відбутися парламентські вибори, де одна з головних тем кампанії – Україна на тлі конфлікту чинної влади в Будапешті з президентом Зеленським.