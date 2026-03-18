СБУ заявляє про спецоперацію РФ проти етнічних угорців на Закарпатті

СБУ заявила 18 березня про викриття масштабної російської інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) проти угорської громади на Закарпатті.

«Для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює «анонімні» дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти. Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками «націонал-патріотичних формувань» та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо. За результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території Російської Федерації», – вказано в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що проводять роботу із блокування зусиль РФ, і закликали «не піддаватися на подібні провокації», а в разі отримання погроз або підозрілих повідомлень «невідкладно інформувати правоохоронні органи».

Москва наразі не коментувала повідомлення Служби безпеки України.

Події, про які інформує СБУ, відбуваються на тлі загострення відносин між Україною та Угорщиною через припинення транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений січневими ударами РФ.

Також в Угорщині наближаються парламентські вибори, і частина жителів Закарпаття, які мають угорське громадянство, голосуватимуть 12 квітня.



