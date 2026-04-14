Мадяр обговорив «розблокування коштів ЄС для угорського народу» з президенткою Єврокомісії

Імовірний майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн допомогу своїй країні.

«Ми погодилися, що розблокування коштів ЄС, виділених для угорського народу, але заморожених через корупцію попереднього уряду, є найвищим пріоритетом», – написав він у мережі Х 14 квітня.

За його словами, «новий уряд ухвалить ключові політичні рішення щодо того, як розблокувати та інвестувати ці кошти, у відповідності до чіткого мандату угорського народу», а Єврокомісія «тісно співпрацюватиме з нами, щоб дотриматися надзвичайно стислих термінів і досягти результатів».

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський розповів, перебуваючи в Берліні, що Україна до кінця квітня частково відремонтує нафтопровід «Дружба», яким Угорщина отримує нафту.

«До кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але питання про інше – чи спроможний він буде функціонувати? Так, до кінця квітня», – сказав Зеленський, наголосивши, що важливо, щоб цей крок збігся з іншими діями членів ЄС, передусім Угорщини, щодо розблокування допомоги Україні.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який за результатами виборів 12 квітня йде у відставку, вимагав відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», що проходить територією України і був пошкоджений внаслідок російських обстрілів 27 січня. Через те, що він вважав небажанням України ремонтувати нафтотранспортну артерію, Орбан блокував кредит ЄС на суму 90 мільярдів євро для України.

У Брюсселі очікують, що після перемоги лідера опозиції Петера Мадяра ситуація зміниться. Мадяр уже дав зрозуміти, що готовий зняти вето Будапешта на фінансову підтримку України.