Єврокомісія, попри поразку Орбана, очікує ремонту «Дружби». Зеленський відповів

Європейська комісія, попри зміну влади в Угорщині після поразки прем’єра Віктора Орбана на виборах 12 квітня, очікує ремонту нафтопроводу «Дружба» для відновлення постачання російської нафти. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу 14 квітня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Пропозиції, як і раніше, залишаються в силі», – зазначила Піньйо, відповідаючи на запитання щодо готовності експертів Єврокомісії оглянути трубопровід та надати кошти для його ремонту.

«Ми також чули, як президент Володимир Зеленський говорив про необхідність завершити ремонтні роботи. Він окреслив часові рамки та перспективу відновлення прокачування нафти цим трубопроводом», – зазначила вона.

Президент України Володимир Зеленський розповів 14 квітня, перебуваючи в Берліні, що Україна до кінця квітня частково відремонтує нафтопровід «Дружба».

«До кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але питання про інше – чи спроможний він буде функціонувати? Так, до кінця квітня», – сказав Зеленський, наголосивши, що важливо, щоб цей крок збігся з іншими діями членів ЄС, передусім Угорщини, щодо розблокування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», що проходить територією України і був пошкоджений внаслідок російських обстрілів 27 січня, блокуючи кредит ЄС на суму 90 мільярдів євро для України.

У Брюсселі очікують, що після перемоги лідера опозиції Петера Мадяра ситуація зміниться. Мадяр уже дав зрозуміти, що готовий зняти вето Будапешта на фінансову підтримку України.

Водночас новий угорський лідер не планує різкого розриву з російськими енергоносіями. Він заявляв, що виступає за поступову відмову від російської енергії до 2035 року – на відміну планів Брюсселя зробити це вже до кінця цього року.