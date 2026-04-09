Єврокомісія очікує на «пояснення» від Угорщини через витік розмов Сійярто й Лаврова

Європейська комісія очікує роз’яснень від Будапешта щодо переговорів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з російським колегою Сергієм Лавровим – про це журналістам заявила речниця виконавчого органу Євросоюзу Паула Піньо на брифінгу 9 квітня.

Відповідаючи на питання про ймовірні переговори угорського та російського дипломатів, Піньо висловила «занепокоєння» через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією, таким чином діючи проти інтересів блоку.

«Тож це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення, і президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ред.) також порушить це питання на рівні лідерів», – цитує Піньо видання Guradian.

Читайте також: Сибіга закликав розслідувати витік переговорів голів МЗС Угорщини та Росії

31 березня видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим в серпні 2024 року, в ході якої угорський міністр погодився сприяти виключенню з санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова. Сім місяців потому Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.

Видання зазначає, що стенограми й аудіозаписи розмов Лаврова-Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими урядовцями, були отримані й підтверджені консорціумом розслідувачів, до складу якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Сійярто, коментуючи публікацію, заявив, що в цих записах – те, про що він заявляє публічно, а санкційна політика ЄС – «провальна, вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії».