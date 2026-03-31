Сибіга закликав розслідувати витік переговорів голів МЗС Угорщини та Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на пресконференції 31 березня прокоментував оприлюднення записів розмов очільників дипломатії Росії та Угорщини, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Для мене це не розмови, це запопадливе звітування перед російськими патронами. Огидно, це сором, і це дійсно має бути предметом розслідування», – вважає міністр.

За словами Сибіги, професія дипломата вимагає обережності в розмовах. При цьому в розмовах із угорською стороною, за його словами, українські дипломати, «розуміючи ситуацію, були ще більш дипломатичні, ніж завжди».

Він вказав на загрозу, про яку може свідчити зміст розмов:

«Насправді це становить загрозу до тих дискусійних майданчиків, які мають місце в ЄС, в тому числі закритих. Україна часто запрошується й брифує про об’єктивну ситуацію, тому дуже хочеться, щоб була належна реакція на цей прояв. А взагалі виходимо з того, що дискусій в Євросоюзу має боятися Москва, а не навпаки».





Висока представниця Євросоюзу із зовнішніх справ Кая Каллас під час пресконференції коротко зазначила, що «європейські міністри мають працювати на Європу, а не на Росію».

31 березня видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим в серпні 2024 року, в ході якої угорський міністр погодився сприяти виключенню з санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова. Сім місяців потому Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.

Видання зазначає, що стенограми й аудіозаписи розмов Лаврова-Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими урядовцями, були отримані й підтверджені консорціумом розслідувачів, до складу якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Сійярто, коментуючи публікацію, заявив, що в цих записах – те, про що він заявляє публічно, а санкційна політика ЄС – «провальна, вона завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії».