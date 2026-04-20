У Єврокомісії прокоментували можливе відновлення постачань нафти «Дружбою»

У Європейській комісії відреагували на заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана, чиї повноваження добігають кінця, про можливе відновлення постачань нафти трубопроводом «Дружба» сьогодні, 20 квітня, за умови, що Будапешт розблокує 90-мільярдну позику Україні від ЄС. Орбан заявив, що інформацію про буцімто готовність до цього Києва він отримав із Брюсселя.

В Єврокомісії, відповідаючи на запитання журналістів 20 квітня, заявили, що «комісія дуже уважно стежить за ситуацією, як і робила це постійно», передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Можу підтвердити, що ми контактуємо із зацікавленими сторонами, щоб сприяти відновленню постачання нафти через трубопровід «Дружба». Ми й надалі працюватимемо з усіма сторонами, щоб ситуація розвивалася у правильному напрямку», – сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл.





Він не підтвердив і не спростував інформацію про готовність Києва до запуску постачань «Дружбою» в понеділок.

Орбан написав у соцмережах, що позиція його уряду не змінилася: «немає нафти – немає грошей».

«Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати схваленню кредиту. Виплата кредиту не накладає фінансового тягаря чи зобов’язань на Угорщину», – додав прем’єр.

Гілл зауважив, що Єврокомісія закликала всі держави-члени виконати зобов’язання, взяті на себе на грудневому саміті минулого року щодо кредиту для України.

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента України з проханням відреагувати на заяву Орбана про буцімто готовність України до відновлення транзиту нафти «Дружбою» з понеділка 20 квітня за умови розблокування Угорщиною багатомільярдного кредиту. Редакція опублікує відповідь, щойно вона надійде.

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.

Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.