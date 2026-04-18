Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні підсумки парламентських виборів, які засвідчили перемогу опозиційної сили. Партія «Тиса» здобула конституційну більшість, отримавши понад дві третини голосів виборців.

Після підрахунку всіх бюлетенів політична сила на чолі з Петером Мадяром набрала 70,85% голосів. Це дозволяє їй сформувати домінуючу фракцію – 141 мандат у 199-місцевому парламенті.

Водночас правлячий альянс партій «Фідес» і Християнсько-демократичної народної партії, очолюваний прем’єр-міністром Віктор Орбан, отримав 26,13% підтримки, що відповідає 52 депутатським місцям. Ультраправа партія «Наша батьківщина» змогла подолати виборчий бар’єр і провела до парламенту шістьох представників.

Коментуючи результати голосування, Мадяр наголосив, що «отриманий мандат є безпрецедентним і водночас накладає значну відповідальність на його політичну силу».

Вибори також відзначилися рекордною активністю громадян: явка склала майже 80%, що стало «найвищим показником в історії парламентських перегонів у країні».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що у Москві поважають вибір угорського народу. При цьому, за словами Пєскова, президент Володимир Путін не вітатиме Мадяра з перемогою, оскільки Угорщина є недружньою країною.

Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.



