Кошта подякував Зеленському за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта 21 квітня відреагував на заяву президента України щодо проведення ремонтних робіт на нафтопроводі «Дружба».

«Дякую вам, президенте Зеленський, за виконання домовленостей: ремонт трубопроводу «Дружба» та відновлення його діяльності», – заявив Кошта.

Зеленський заявив, що обговорив із президентом Європейської Ради розблокування фінансового пакета допомоги на 90 мільярдів євро. Україна, за його словами, «виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз».





Крім того, додав президент, Кошта відзначив безпекові домовленості України з країнами Близького Сходу та регіону Затоки:

«Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена».

Раніше 21 квітня Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба».

Напередодні переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити роботу пошкодженого нафтопроводу «Дружба», щойно він запрацює.