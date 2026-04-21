Зеленський: Україна виконала ремонт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба»

Україна очікує на погодження пакету допомоги від Євросоюзу в зв’язку з відновленням роботи нафтопроводу «Дружба», заявив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Про це він повідомив після наради щодо енергетичної співпраці з партнерами. Зокрема, за словами голови держави, домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального покривають потреби на квітень і травень.

Також на цей тиждень планується зустріч енергетичного «Рамштайну» – Київ має прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також захисту об’єктів енергетики.

«Третє: як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування», – заявив Зеленський.





Він зазначив, що, хоча немає гарантії відсутності нових російських ударів по інфраструктурі нафтопроводу, українські фахівці забезпечили базові умови для відновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

«Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», – сказав голова держави.

Зеленський також вказав на важливість продовження санкційного тиску на Росію та роботу для подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв: «Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити».

Читайте також: 90 мільярдів, санкції і переговорні кластери: європейські міністри розповіли очікування на найближчий час

Напередодні переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити роботу пошкодженого нафтопроводу «Дружба», щойно він запрацює.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.