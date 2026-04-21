У Єврокомісії пояснили, які кроки ще потрібні для першого траншу кредиту Україні

У Європейській комісії заявили, що підготовка до надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро триває, однак навіть після ймовірного розблокування Угорщиною одного з рішень, необхідного для надання кредиту, перед першим траншем необхідно завершити низку технічних і процедурних кроків. Які саме рішення потрібні, журналістам пояснили на брифінгу Єврокомісії в Брюсселі 21 квітня.

За словами речника Єврокомісії Балаша Уйварі, є три ключові документи технічного характеру, над якими Єврокомісія та Україна інтенсивно працюють, і їхній прогрес не залежить від кроків Угорщини, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Перший – це програма макрофінансової допомоги, яка буде підкріплена меморандумом про взаєморозуміння. Це те, що ми обговорюємо з українською стороною, і робота тут просувається дуже добре. Другий – ми також використовуватимемо Ukraine Facility для надання частини так званої бюджетної підтримки. У цьому контексті потрібно оновити план для України, і тут також робота ведеться дуже інтенсивно», – пояснив Уйварі.

Третій елемент, за його словами, – це кредитна угода, яка також потребує двосторонніх переговорів між ЄС і Україною. «Ці переговори тривають. Ми розуміємо, що стоїть на кону, і що час має вирішальне значення, тому робимо все можливе, щоб якнайшвидше завершити переговори», – заявив речник Єврокомісії.

Окремим фактором залишається ситуація з нафтопроводом «Дружба», відновлення роботи якого може вплинути на політичне розблокування пакета допомоги.

«Ми очікуємо, коли президент Зеленський оголосить про відновлення транспортування нафти. Це може статися найближчим часом», – зазначила речниця Єврокомісії Паола Пінью.

Водночас точних термінів першого траншу в Брюсселі поки не називають, однак орієнтуються на другий квартал 2026 року.

«Мета – завершити всю необхідну роботу якнайшвидше, щоб перейти до першого траншу вже у другому кварталі», – підсумував Балаш Уйварі.

Напередодні речник головування Кіпру в Раді ЄС повідомив, що Європейський Союз може зробити вирішальний крок для розблокування кредиту обсягом 90 млрд євро для України вже 22 квітня. Питання внесення змін до багаторічного бюджету ЄС (MFF) включено до порядку денного засідання послів країн-членів ЄС (Coreper II). Саме ця поправка є останнім необхідним елементом для запуску механізму фінансування України.

На парламентських виборах в Угорщині перемогла партія «Тиса». Її лідер Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.