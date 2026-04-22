Україна сподівається закрити деякі переговорні кластери цього року – Качка

Віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка висловив сподівання, що незабаром вдасться відкрити всі шість переговорних кластерів у межах перемовин із ЄС про вступ України. Про це урядовець сказав журналістам у Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Сподіваюся, це (відкриття переговорних кластерів - ред.) станеться швидко, хоча з Брюсселем ніколи не знаєш напевно, тому ніхто не називає конкретних дат. Але на цей момент ми не бачимо перешкод. Подивимося, що буде далі. Наше завдання – зосередитися на закритті глав. Тож сподіваюся, що цього року ми почуємо, що певні глави можна вважати закритими», – наголосив Качка.

Віцепрем’єр додав, що це відкриває можливість наступного року говорити про ширшу інтеграцію до внутрішнього ринку.

«Можливо, хто знає, усе може піти дуже швидко, і наступного року ми закриємо всі глави, після чого можна буде говорити про Договір про вступ. Гадаю, кожен наступний рік може стати проривним у переговорах», – зазначив Качка.

Урядовець додав, що сподівається на контакти з майбутньою владою Угорщини незабаром, поки ж спостерігає за її комунікацією з Брюсселем, і вона, на думку Качки, обнадійлива.

Посадовець також не бачить підстав вважати, що проблема угорських нацменшин на Закарпатті стане проблемною у відносинах із новим урядом Угорщини. А її обговорення називає «абсолютно природним з усіма сусідами».

22 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з лідерами Європи про відкриття кластерів для України.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.

Процес офіційного відкриття переговорних кластерів щодо України блокує Угорщина, яка не погоджується на відповідне рішення Ради ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання з Росією. Інакше, за його словами, президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр зазначив, що Угорщина виступає проти прискореного вступу України до ЄС, а нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.