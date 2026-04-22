Кредит для України і санкції проти РФ. Зеленський заявив, що зараз відбувається виконання домовленості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз фактично вже відбувається виконання домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України на 90 мільярдів євро, а також нового санкційного пакету проти Росії.

«Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з ЄС, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба», і розраховує на відповідні дії з європейського боку.

Президент також анонсував розмову з лідерами Європи і про відкриття кластерів для України.

