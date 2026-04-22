Посли ЄС схвалили кредит для України і 20-й пакет санкцій щодо РФ

Посли держав-членів ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії, формальну письмову процедуру запущено, заявило кіпрське голосування в Раді ЄС.

«Сьогодні як кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Coreper. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою», – повідомив представник Кіпру.

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.

Напередодні голова Європейської служби зовнішніх справ Кая Каллас висловила очікування на швидке вирішення питання щодо надання Україні позики на 90 мільярдів євро, вказавши на «новий імпульс» у цьому процесі після виборів в Угорщині.

У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня. Але у березні лідери ЄС не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, оскільки його заблокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

20-й пакет санкцій також заблокували Угорщина й Словаччина.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.

21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.