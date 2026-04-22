Словаччина отримала дані від України про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» – міністерка

Українська компанія «Укртранснафта» сповістила словацьку владу про відновлення транзиту нафти через трубопровід «Дружба» – про це заявила міністерка енергетики Дениса Сакова 22 квітня.

«Згідно з інформацією «Укртранснафти», сьогодні вранці розпочалося опресування та заповнення нафтопроводу «Дружба» з української сторони», – повідомила вона в своїх соцмережах.

Сакова очікує, що прокачування та постачання нафти до Словаччини продовжиться вранці завтра, 23 квітня.

21 квітня Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта подякував президенту України за «виконання домовленостей», а голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас висловила очікування, що питання щодо надання Україні позики на 90 мільярдів євро вирішиться протягом доби.