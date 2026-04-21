Каллас очікує, що питання надання 90 млрд євро від ЄС Україні вирішиться протягом доби

Голова Європейської служби зовнішніх справ Кая Каллас очікує на швидке вирішення питання щодо надання Україні позики на 90 мільярдів євро – про це вона заявила після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі.

Вона вказала на «новий імпульс» у цьому процесі після виборів в Угорщині.

«Я очікую на позитивне рішення щодо кредиту на суму 90 мільярдів євро протягом наступних 24 годин. Міністри також закликали швидко просуватися вперед з 20-м пакетом санкцій», – заявила вона.





Відповідаючи на питання журналістів, Каллас підтвердила, що очікує на досягнення угоди протягом найближчої доби:

«Я не хочу наврочити, я сподіваюся, що все пройде добре, тому що ми побачили деякі повороти в цій справі, але це та угода, яка була в нас у грудні, і продовження цього (роботи нафтопроводу «Дружба» – ред.) – це обіцянка, яку дала Україна, тому, сподіваюся, всі перешкоди будуть усунені».

Голова дипломатії ЄС зазначила, що не може самостійно підтвердити, чи транзит нафти відбувається просто зараз.

21 квітня Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.