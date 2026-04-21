Reuters: Росія може зупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини

Росія має намір припинити транзит нафти трубопроводом «Дружба» з Казахстану до Німеччини з 1 травня – про це повідомило 21 квітня агентство Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Співрозмовники Reuters, які говорили на умовах анонімності, заявили, що скоригований графік експорту нафти був направлений до Казахстану та ФРН.

Агентство пов’язує зупинку прокачування нафти з напруженими відносинами між Москвою та Берліном через війну, яку Росія веде в Україні.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів, що не знає про припинення транзиту, та переадресував питання до профільних компаній.

Міністерство енергетики Казахстану та уряд Німеччини наразі не відповіли на запити про коментарі, зазначає Reuters.





Експорт нафти з Казахстану до ФРН російським нафтопроводом у 2025 році склав 2,146 мільйона метричних тонн (близько 43 000 барелів на добу), що на 44% більше, ніж у 2024 році. Повна зупинка постачання скоротить обсяги переробки нафти, що переробляються німецьким нафтопереробним заводом PCK, приблизно на 17% від 12 мільйонів метричних тонн на рік. Це один із із найбільших НПЗ у країні, розташований у північно-східному місті Шведт.

Раніше НПЗ у Шведті отримував нафту від російського державного концерну «Роснефть». Після початку повномасштабної війни в Україні ФРН призупинила постачання з Росії. Завод перейшов на сировину із Казахстану. Прокачування ведеться за північним відгалуженням «Дружби», що йде через Польщу.

Як зазначає Reuters, з 2023 року безперебійність поставок неодноразово порушувалася, зокрема, через удари українських безпілотників по російській ділянці трубопроводу.