РФ систематично спотворює свою економічну статистику – розвідка Швеції

Кремль систематично маніпулює економічною статистикою, щоб змусити західних союзників України повірити, що російська економіка витримала тиск санкцій і військових витрат. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив голова військової розвідки Швеції Томас Нільсон, посилаючись на розвіддані.

За його словами, Росія занижує дефіцит бюджету на 30 мільярдів доларів, а Центробанк недооцінює інфляцію. Цей показник, за даними розвідки Швеції, ближчий до ключової процентної ставки в 15%, ніж до офіційних 5,86%.

Крім того, Швеція зафіксувала фінансові індикатори, які можуть вказувати на майбутню банківську кризу, заявив Нільсон. Про які параметри йдеться, він не уточнив. У цьому зі шведською розвідкою погоджується і служба зовнішньої розвідки Німеччини (BND), пише FT.

Російська економіка далека від відновлення, попри зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, зазначає Нільсон. За його оцінками, для покриття дефіциту бюджету Росії потрібно, щоб ціни на нафту Urals залишалися вищими за 100 доларів за барель упродовж року. А для того, щоб пом’якшити інші економічні проблеми, треба, щоб нафта торгувалася на цьому рівні ще довше.

Швеція вважає, що Росія «живе у борг», сказав Нільссон. «Російська економіка може піти лише за одним із двох сценаріїв: довгостроковий спад чи шок. У будь-якому випадку вона продовжить рух низхідною траєкторією до фінансової катастрофи», – додав очільник шведської розвідки.

Як зазначає Financial Times, не всі поділяють оцінки Швеції щодо стану російської економіки. Міжнародні прогнози загалом збігаються із прогнозом самого Центробанку РФ, згідно з яким інфляція сповільниться приблизно до 5% до кінця 2026 року.

На нараді з економічних питань, що відбулася 15 квітня, Володимир Путін вимагав від уряду та Центробанку пояснити причини відставання макроекономічних показників від очікувань. Сам він пов’язав падіння ВВП Росії, яке спостерігається в останні місяці, із «сезонними факторами».



