Зеленський назвав союзників, без яких Європа не зможе протистояти Росії в разі виходу США з НАТО

У разі виходу Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу безпека Європи залежатиме виключно від Європейського Союзу, «але не в його нинішньому вигляді» – про це заявив президент Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics.

«Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни», – сказав він.

За словами Зеленського, такими союзниками є Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія – «чотири сильні країни», які є частиною Європи. Він зазначив, що армії Великої Британії, України й Туреччини разом сильніші за російську:

«Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією. Із цими чотирма країнами можна контролювати моря, мати захищене небо та найбільші сухопутні сили».





Президент наголосив, що йдеться не про наступ: оскільки Росія ухвалює рішення мати армію чисельністю 2,5 мільйона людей до 2030 року, Європа «має думати про безпеку і про те, як зберегти свою незалежність».

«Велика Британія колись була членом Європейського Союзу. Є побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека – на першому місці, а економіка – на другому. Не навпаки», – додав Зеленський.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані.

В інтерв’ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».

Експерти кажуть, що незрозуміло, чи може Трамп в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з трансатлантичного альянсу без схвалення Конгресу.

The Wall Street Journal повідомила, що Трамп розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на його думку, не допомогли американським та ізраїльським силам під час війни в Ірані.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, WSJ заявила, що пропозиції передбачатимуть виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються не корисними для військових зусиль, та їх базування в країнах, які більше підтримують військову кампанію США.