Рютте назвав чотири країни, які «стримують» вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 квітня під час дискусії в Ronald Reagan Presidential Foundation Institute у США назвав країни, які наразі не підтримують вступ України в НАТО.

«На саміті НАТО у Вашингтоні (2024 року), коли альянс відзначав 75-річчя, було погоджено, що Україна має незворотний шлях до НАТО. Але факт полягає в тому, що кілька країн стримують цей процес – серед них Німеччина, Словаччина, Угорщина і Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання зараз на столі», – відповідаючи на запитання колишньої посолки України у США Оксани Маркарової.

Рютте також розмірковував над тим, «як гарантувати, що після тривалого припинення вогню Росія не нападе знову».

«Саме тому зараз обговорюється концепція гарантій безпеки, бо я не думаю, що ми зможемо колективно вирішити питання членства України в НАТО в короткостроковій перспективі, я не думаю, що політично це станеться. Думаю, це чесна оцінка», – вказав очільник альянсу.

Окремо генеральний секретар НАТО відзначив, що допомагаючи дроновому захисту країн, які зазнають атак з боку Ірану, «Україна справді посилює свою роль і використовує свої можливості не лише для себе, а й для цього регіону на Близькому Сході».

Україна офіційно перебуває на «незворотному шляху» до членства в НАТО, що було підтверджено на Вашингтонському саміті 2024 року. Однак наразі консенсусу серед усіх членів альянсу щодо негайного запрошення немає.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Радіо Свобода наприкінці 2025 року наголошував, що Україна стане членом, коли «визріють умови» та буде «згода союзників».