Угорський міністр підтвердив відновлення транспортування нафти «Дружбою»

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив про відновлення транспортування сирої нафти нафтопроводом «Дружба».



За його словами, транспортування нафти з Білорусі до України відновилося сьогодні о 11:35, тобто нафта може надійти до Угорщини вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку.

«З точки зору енергопостачання Угорщини, життєво важливо, щоб трубопровід «Дружба» працював, і щоб наша країна могла реально скористатися своїми легальними, дешевими та надійними можливостями закупівель через нього», – написав він у фейсбуці, зазначивши, що це «особливо важливо» на тлі кризи на Близькому Сході.

Бока додав, що у цій ситуації Будапешт керувався «принципом максимального розширення джерел та маршрутів постачання, але ні в якому разі не їх скорочення».

У лютому Угорщина та Словаччина зверталися до Хорватії за допомогою в отриманні російської нафти після перебоїв з постачанням через Україну. Але Хорватія заявила про готові допомогти вирішити гострі перебої в рамках законодавства ЄС та правил OFAC, трубопровід Adria готовий.

У Єврокомісії заявили, що Угорщина та Словаччина необхідні обсяги можуть купити та отримати через Хорватію. Але країни наполягають на отриманні російської нафти.

Словаччина та Угорщина блокували схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. 22 квітня посли держав-членів ЄС таки схвалили кредит для України і пакет санкцій проти Росії.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».



