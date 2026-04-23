Єврокомісія: 20-й пакет санкцій ЄС націлений на дронову галузь Росії

Центральною складовою індивідуальних санкцій 20-го пакету ЄС, остаточно схваленого 23 квітня, є включення, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом. Про це журналістам у Брюсселі повідомив посадовець Єврокомісії, передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Найпомітніша категорія цілей – сектор дронів. Це виробники, постачальники компонентів, а також усі інші можливі напрямки впливу, через які ЄС може бити по цьому сектору, включно з академічними установами, що реалізують програми в галузі дронів, або компаніями, які розробляють програмне забезпечення, радіоелектроніку тощо», – зазначив чиновник.



Співрозмовник журналістів додав, що йдеться не лише про відомі дрони типу Shahed/Geran. Об’єктами санкцій стають також компанії, пов’язані з іншими виробничими лініями дронів.



«Є й інші суб’єкти російського ВПК поза сектором дронів, зокрема постачальники запасних частин для авіації, металообробні підприємства для винищувачів та інші», – розповів посадовець Єврокомісії про оновлені чорні списки ЄС.



Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, сьогоднішній пакет санкцій проти РФ містить основу для майбутньої заборони щодо морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів. Це відбуватиметься у тісній координації та за результатами обговорень із країнами «Групи семи».



20-й пакет санкцій запроваджує комплексний набір із 36 найменувань, що охоплюють як сферу видобутку, так і переробки російського енергетичного сектору, включаючи розвідку, переробку та транспортування нафти. Цей пакет стратегічно спрямований на нових гравців, які нещодавно збільшили свою частку на експортному ринку.

Також санкції застосовуються щодо ще 46 суден «тіньового флоту» РФ – загальну кількість суден 632.

Також санкційний пакет забороняє транзакції з двома російськими портами – Мурманськом і Туапсе – та з нафтовим терміналом порту Карімун в Індонезії, які використовуються для обходу обмеження цін на нафту.

Словаччина та Угорщина з лютого блокували схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також - 20-й пакет санкцій.

Це відбулося на тлі повідомлень про відновлення роботи трубопроводу «Дружба», яким Угорщина та Словаччина отримують російську нафту, а також перемоги на парламентських виборах в Угорщині партії «Тиса», яку очолює Петер Мадяр.