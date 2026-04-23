Словаччина повідомила, що знову отримує нафту через «Дружбу»

Словаччина в ніч на 23 квітня знову стала отримувати російську сиру нафту трубопроводом «Дружба», повідомило міністерство економіки країни. Відомство підтвердило закінчення багатомісячної перерви у прокачуванні, пов’язаної з пошкодженням на українській ділянці нафтопроводу через, як стверджує Київ, російські атаки.

На день раніше міністр енергетики Словаччини Дениса Сакова повідомляла про очікуване розблокування постачань 23 квітня.

Словаччина та Угорщина далі залежать від російської нафти та газу і намагаються зберегти їхнє постачання, попри зусилля ЄС щодо припинення імпорту російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Будапешт і Братислава звинувачували Київ у затягуванні ремонту на українській ділянці «Дружби» після зупинки прокачування нафти в січні. 21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про завершення відновлювальних робіт за домовленістю з керівництвом ЄС. Водночас він закликав Брюссель розморозити європейський кредит Києву у розмірі 90 мільярдів євро, який блокувала Угорщина.

У зв’язку з відновленням постачань «Дружбою» Будапешт знімає своє вето на фінансову допомогу Україні. Про ці рішення оголошено слідом за недавніми парламентськими виборами в Угорщині, на яких партія прем’єр-міністра Віктора Орбана, що вважається одним із найближчих до Кремля європейських політиків, зазнала поразки.