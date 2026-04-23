У Єврокомісії пояснили, чому 20-й пакет санкцій не забороняє морські послуги суднам із російською нафтою

У 20 пакеті санкцій немає повної заборони морських послуг суднам із російською нафтою, яку спочатку планували туди додати. Натомість погоджена доцільність цього кроку в подальших обмежувальних заходах, і його спробують узгодити в межах «Групи Семи». Про це журналістам у Брюсселі розповів на умовах анонімності посадовець Єврокомісії, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Такий перехід зробить нашу політику ефективнішою, прозорішою та простішою у впровадженні для скорочення доходів Росії й обсягів морського експорту сирої нафти. Мета цього заходу, щоб було зрозуміло, порівняно з механізмом цінової стелі (від якого планують відмовитися – ред.), – зменшити обсяги, які Росія здатна постачати на ринок. Частина цих обсягів досі постачається з використанням послуг країн коаліції G7 та Коаліції цінової стелі», – зазначив чиновник.





Посадовець додав, що в «Групі Семи» загалом «є розуміння цього підходу». Однак його впровадження затримує енергетична криза, спровокована війною на Близькому Сході.

«Це не ідеальний момент для переходу до заборони морських послуг. Тож я б сказав, що умови, які формуються в G7 для переходу до такої заборони – це узгодженість, і більшість країн G7 уже на цьому шляху. А також – сприятливі ринкові умови для запровадження заборони», – пояснив співрозмовник журналістів.

Чиновник зауважив, що ЄС може порушити це питання «будь-якої миті, коли вважатиме умови сприятливими».

«Ми, безумовно, намагаємося зрозуміти позицію G7, але Рада ЄС залишає за собою право ухвалити рішення навіть за відсутності повної згоди всіх країн G7… Бажано зробити це разом з усіма країнами G7, але текст (20 пакету санкцій – ред.) не виключає, що це може бути зроблено й без повної підтримки», – наголосив представник Єврокомісії, залучений до підготовки санкційних пакетів.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також – 20-й пакет санкцій.

Центральною складовою індивідуальних санкцій 20-го пакету ЄС є включення, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.