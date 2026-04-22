Російський президент ФІДЕ зник із проєкту списку санкцій ЄС

З проєкту списку санкцій Євросоюзу зникли президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), колишній віцепрем’єр російського уряду Аркадій Дворкович і президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков. Це з’ясувала «Система», розслідувальний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время». Повна версія документа є в розпорядженні розслідувачів.

Журналісти вивчили новий проєкт 20-го пакету санкцій Євросоюзу та з’ясували, що він відрізняється від версії, погодженої 6 лютого.

Новий документ датований 27 лютого 2026 року. Цей пакет 22 квітня попередньо узгодили постійні представники країн-членів при Євросоюзі під час зустрічі на Кіпрі. За словами джерела «Системи» в Брюсселі, остаточне затвердження цього списку має відбутися 23 квітня.

Аркадій Дворкович на початку лютого 2026 року потрапив до проєкту санкційного пакету з поясненням, що він «публічно підтримав анексію Криму та назвав окуповані українські міста «новими територіями» Російської Федерації». Також згадувалося, що він є членом піклувальної ради Федерації шахів Росії, яка проводила турніри на окупованих російською армією українських територіях.

Україна вже включала його до переліку своїх санкцій. Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що і ЄС запровадить проти нього санкції, «якщо Угорщина не виявить надто багато активності та принциповості».

Станіслава Позднякова включали до проєкту санкцій, цей чиновник підтримав російське вторгнення в Україну і схвалив мобілізацію російських атлетів для участі у війні. Також у старій версії списку санкцій згадувалося, що Олімпійський комітет Росії під керівництвом Позднякова ухвалив рішення про включення спортивних організацій з окупованих Росією регіонів України, а сам Поздняков є підполковником збройних сил Росії.

У новому списку «Системі» не вдалося знайти ще одного спортивного функціонера, президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі. Раніше його хотіли включити до списку санкцій за публічну підтримку війни, наративів Кремля та зусиль, які Росія робить для виправдання агресії проти України.

Раніше Угорщина та Словаччина заявляли про повне блокування нового проєкту санкцій ЄС. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прямо говорив, що його країна заблокує схвалення цього пакету, якщо ЄС не чинитиме тиску на Україну з метою відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». 22 квітня «Укртранснафта» повідомила угорській стороні, що готова відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини. Міністр енергетики Словаччини Дениса Сакова підтвердила, що на українській ділянці розпочалося заповнення трубопроводу.