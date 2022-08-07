Колишнього віцепрем’єра Росії переобрали президентом Міжнародної шахової федерації

Колишнього віцепрем’єра Росії Аркадія Дворковича переобрали президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Вибори відбулися у місті Ченнаї, в Індії. За росіянина проголосували 157 делегатів із 179.

Дворкович очолює організацію із 2018 року. Віцепрезидентом ФІДЕ став 15-й чемпіон світу з шахів індієць Вішванатан Ананд.

На посаду голови федерації також претендував 31-річний український шахіст Андрій Боришполець, який отримав 16 голосів. У березні він написав петицію з вимогою відставки Дворковича. Український гросмейстер зазначав, що основні спонсори ФІДЕ – це російські державні та приватні компанії. Крім того, Боришполець вказував, що потенційні спонсори можуть відмовитись від співпраці, якщо побачать зв’язок федерації з Кремлем.

У парі з Боришпольцем на посаду віцепрезидента претендував Пітер Хайне Нільсен – тренер чинного чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена. Нільсен говорив, що російські компанії, спонсоруючи ФІДЕ, хочуть себе «відбілити».

Дворкович – один із небагатьох російських чиновників, який висловився проти війни Росії проти України, однак у загальних рисах: «Війни не просто вбивають безцінні життя. Війни вбивають надії та сподівання, заморожують або руйнують відносини та зв’язки» – казав він у березні в інтерв’ю американському журналу Mother Jones.

ФІДЕ раніше усунула від змагань російського гросмейстера Сергія Карякіна, який підтримав дії Росії проти України.

Москва втратила право приймати світову шахову Олімпіаду 2022 року. Російським та білоруським командам заборонили брати участь у ній, навіть під нейтральним прапором.

ФІДЕ офіційно розірвала спонсорські контракти з російськими та білоруськими компаніями.